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Dünyaca ünlü turizm cennetinde korkunç manzara! CHP'li belediye çalışma yapmıyor

A Haber
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Giriş: 02.07.2023 18:09
Turizmin merkezi Çeşme bozuk yol ile gündemde. Aylardır asfaltlanmayan yol tepkiye neden oldu. Vatandaşlar toz içerisinde buradan geçiyorlar. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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