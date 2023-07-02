Dünyaca ünlü turizm cennetinde korkunç manzara! CHP'li belediye çalışma yapmıyor

Turizmin merkezi Çeşme bozuk yol ile gündemde. Aylardır asfaltlanmayan yol tepkiye neden oldu. Vatandaşlar toz içerisinde buradan geçiyorlar. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

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