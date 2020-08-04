- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Dünyaca ünlü top model Daria Kyryliuk’u sevgilisi mi dövdü? Son gelişmeler neler?
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kyryliuk, Çeşme'deki The Beach of Momo'nun güvenlik görevlileri tarafından dövüldüğünü öne sürdü. Ancak ortaya çıkan sürpriz bir tanık, Kyryliuk'un o gece sevgilisi tarafından evinde darp edildiğini söyledi. A Haber muhabiri Gamze Elçi, son gelişmeleri ve detayları canlı yayında The Beach of Momo'nun önünden aktardı.