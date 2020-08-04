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Dünyaca ünlü top model Daria Kyryliuk’u sevgilisi mi dövdü? Son gelişmeler neler?

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Giriş: 04.08.2020 10:44
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kyryliuk, Çeşme'deki The Beach of Momo'nun güvenlik görevlileri tarafından dövüldüğünü öne sürdü. Ancak ortaya çıkan sürpriz bir tanık, Kyryliuk'un o gece sevgilisi tarafından evinde darp edildiğini söyledi. A Haber muhabiri Gamze Elçi, son gelişmeleri ve detayları canlı yayında The Beach of Momo'nun önünden aktardı.
Daria Kyryliuk’u sevgilisi mi dövdü? Sürpriz tanıktan Ukraynalı model ile ilgili yeni iddia DARİA KYRYLİUK'U SEVGİLİSİ Mİ DÖVDÜ? SÜRPRİZ TANIKTAN UKRAYNALI MODEL İLE İLGİLİ YENİ İDDİA

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