Dünyaca ünlü ’taksici’ İstanbul’da taksi bulamadı

'Taksi' filminin dünyaca ünlü yıldızı Samy Naceri, film görüşmesi için İstanbul'a geldi. Taksi serisi filmlerde taksicilik yapan Naceri, İstanbul’da taksi bulamadı. Yaklaşık 20 dakika bekleyen oyuncu, hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi. Fransız aktör bindiği taksinin direksiyonuna da geçti, İstanbul sokaklarında taksi kullandı.