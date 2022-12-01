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Dünyaca ünlü Fleetwood Mac grubundan Christine McVie hayatını kaybetti

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Giriş: 01.12.2022 09:37
Dünyaca bilinen rock grubu Fleetwood Mac'in şarkıcısı ve söz yazarı Christine McVie, 79 yaşında hayatını kaybetti. McVie, 1971'de dönemin en iyi bilinen rock gruplarından Fleetwood Mac'e katılmış, 1998'de gruptan ayrıldığını açıklayıp, 2014'te gruba yeniden dahil olmuştu.
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