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Dünya tarihinde bir ilk: Dev Galapagos kaplumbağasının yumurtasından çıkan yavru kaplumbağa herkesi şaşırttı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2022 09:58
İsviçre'nin Servion kasabasındaki Tropiquarium adlı hayvanat bahçesinde sıra dışı bir hayvanın dünyaya geldiği açıklandı.
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