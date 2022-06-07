07 Haziran 2022, Salı
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Dünya tarihinde bir ilk: Dev Galapagos kaplumbağasının yumurtasından çıkan yavru kaplumbağa herkesi şaşırttı!
İsviçre'nin Servion kasabasındaki Tropiquarium adlı hayvanat bahçesinde sıra dışı bir hayvanın dünyaya geldiği açıklandı.