Dünya onu konuşuyor! 3 yaşındaki Teddy’nin IQ’su 139

Dünya Teddy adlı 3 yaşındaki dahi çocuğu konuşuyor. İngiltere’de yaşayan Teddy yüksek IQ’suyla Mensa’ya kabul edilen en genç kişi oldu. Minik Teddy 7 dil biliyor ve kendi kendine okuma yazma öğrendi.

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