Dünya Meteoroloji Örgütü'den 'korkutucu' uyarı! "Anormal sıcaklıklar artacak"

Mevsim kayması ve anormal hava sıcaklıkları gibi yan etkilerini her geçen gün daha çok hissettiren iklim değişimi, tehlikeli boyutlara ulaşmaya başladı. Dünya Meteoroloji Örgütü, Dünya’nın ısınmasına neden olan atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun son 10 yılda görülmemiş seviyelere çıktığını duyurdu. Peki, sera gazı artınca neler olur? Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan, A Haber canlı yayında Dünya Meteoroloji Örgütü’nün açıklamalarının ne anlama geldiğini açıkladı.