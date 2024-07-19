Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor

Dünya genelinde internet sistemlerinde büyük bir arıza yaşanıyor. Teknoloji şirketi Microsoft'un sisteminde yaşanan arıza birçok sektörü etkilerken havalimanları, bankalar, hastaneler ve yayın kuruluşları gibi çok sayıda şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetlerde kesintiler meydana geliyor.