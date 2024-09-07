Dünya fındık üretiminin yüzde 70’i Türkiye’de!

Türkiye bir tarım ülkesi. Tarımdaki güçlerimizden bir tanesi de fındık. Peki fındığın bahçeden bize gelene kadar yolculuğu nasıl? Türkiye dünyada fındık üretiminde nerede? Türkiye'nin tarımı köşesinde izleyeceğiz.

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