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Dünya fındık üretiminin yüzde 70'i Türkiye'de!

Dünya fındık üretiminin yüzde 70'i Türkiye'de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 19:32
Türkiye bir tarım ülkesi. Tarımdaki güçlerimizden bir tanesi de fındık. Peki fındığın bahçeden bize gelene kadar yolculuğu nasıl? Türkiye dünyada fındık üretiminde nerede? Türkiye'nin tarımı köşesinde izleyeceğiz.
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