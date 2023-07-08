Dünya en sıcak günlerini yaşıyor! Üst üste 3. sıcaklık rekoru! El Nino kabusu: En sıcak yıl olacak...

Dünyada ısınmaya neden olan El Nino hava olayı tüm şiddetiyle devam ediyor. Küresel ısınma yüzünden her sene daha da artan sıcaklıkların 'El Nino'nun da etkisiyle tavan yapması bekleniyor. 3 Temmuz Pazartesi’den bu yana küresel ortalama sıcaklık üst üste 3. kez rekor kırıyor.