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Dünya en sıcak günlerini yaşıyor! Üst üste 3. sıcaklık rekoru! El Nino kabusu: En sıcak yıl olacak...

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Giriş: 08.07.2023 22:27
Dünyada ısınmaya neden olan El Nino hava olayı tüm şiddetiyle devam ediyor. Küresel ısınma yüzünden her sene daha da artan sıcaklıkların 'El Nino'nun da etkisiyle tavan yapması bekleniyor. 3 Temmuz Pazartesi’den bu yana küresel ortalama sıcaklık üst üste 3. kez rekor kırıyor.
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