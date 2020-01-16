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16.01.2020
Dünya Ekonomik Forumu açıkladı! 2030'a kadar dünyayı bekleyen çevresel tehditler
İklim değişikliğine bağlı küresel ısınma, dünyanın geleceği için büyük bir tehlike arz ediyor. Dünya Ekonomik Forumu, önümüzdeki 10 yılda iklim değişikliğine bağlı tehlikenin katbekat artacağı uyarısında bulundu.
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