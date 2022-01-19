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Dünya bu buzağıyı konuşuyor! 3 gözlü 4 burun delikli buzağıyı görenler hayrete düştü!

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.01.2022 11:41
Hindistan'da bir vatandaş ahırın kapısını açtığında gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı. Çiftlik sahibi 3 gözlü, 4 burun delikli buzağıyı görünce şaşkına uğradı. Ahıra akın eden vatandaşlar kuyruğunu gördüğünde ise şoke oldu.
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