Dünya bu buzağıyı konuşuyor! 3 gözlü 4 burun delikli buzağıyı görenler hayrete düştü!

Hindistan'da bir vatandaş ahırın kapısını açtığında gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı. Çiftlik sahibi 3 gözlü, 4 burun delikli buzağıyı görünce şaşkına uğradı. Ahıra akın eden vatandaşlar kuyruğunu gördüğünde ise şoke oldu.