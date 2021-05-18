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Dünya basını onu konuşuyor! Bilim insanları açıklama yapamadı

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Giriş: 18.05.2021 08:52
Güncelleme:18.05.2021 08:56
Dünyayı sallayan fotoğraf! Bilim insanlarını çaresiz bırakan fotoğraflar dünya basınının gündemine oturdu. Dünya basınında yer alan fotoğrafların detayları anlatılsa bile nasıl ortaya çıktığı bilim insanları tarafından bile açıklanamadı. Hayrete düşüren görüntülerin bilim insanları tarafından açıklanamaması sosyal medyanın da gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları söz konusu fotoğrafları binlerce kez paylaştı.
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