16 Eylül 2023, Cumartesi
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Dünya bal üretiminde Türkiye 2. sırada! Yılda 120 bin ton bal üretiliyor
Türkiye'nin zengin bitki örtüsü ve farklı iklim kuşaklarına sahip olması, arıların bal üretiminde önemli rol oynuyor. Büyük emeklerle üretilen ballar hem yerel hem de uluslararası pazarlarda yoğun talep görüyor. Dünya bal üretiminde ülkemiz ikinci sırada yer alıyor.