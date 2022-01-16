Dünya ateş çemberindeki patlamayı konuşuyor! Dünya volkanik aktivite dönemine mi giriyor?

Büyük Okyanus'ta bulunan Tonga takım adaları yakınlarında bir denizaltı yanardağı patladı. Devasa patlama tsunamiye neden olurken patlama uzaydan da görüntülendi. Pasifikteki patlamanın sonuçları ne olacak? Tsunami uyarısı devam ediyor mu? Patlama önceden neden tahmin edilemedi? Dünyada yeni bir volkanik aktivite dönemine mi giriliyor? Türkiye'ye yakın denizaltı volkanı var mı? Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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