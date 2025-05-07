Dünürler arasında silahlı kavga: Baba ve oğul yaralandı

Olay, Ulukavak Mahallesi Tarakçı 8. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç çift arasında yaşanan tartışmanın ardından kadın babaevine döndü. Olaydan üç gün sonra eşini arayan kadın, kendisini evden almasını istedi. Bunun üzerine damat, babasıyla birlikte kayınpederinin evine gitti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN