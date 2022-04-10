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Dünden bugüne Ankara’da belediyecilik anlayışı! Ankara, Mansur Yavaş’la 3 yılda 90’lara döndü

A Haber
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Giriş: 10.04.2022 12:58
Türkiye'nin tarihine, kültürüne hatta köklerine ışık tutan Ankara, büyükşehir hizmetleri bakımından son 25 yılın en verimsiz döneminden geçiyor. AK Parti belediyeciliğiyle tarihi proje ve yatırımlarla donatılan başkent, CHP yönetiminde mevcudu bile koruyamıyor. Tecrübesiz ve hazırlıksız bir ekiple iş başına geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 3 yıllık hizmet karnesi zayıflarla dolarken, çilesini ise ankara halkı çekiyor. İşte Ankara'nın son 25 yılı...
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