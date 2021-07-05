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Dün Banker Kastelli bugün Tosuncuk! Dolandırıcılar vitrine hep ünlüleri koydu

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Giriş: 05.07.2021 11:20
Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın teslim olmasıyla akıllara Türkiye'de yaşanan büyük vurgunlar geldi. Banker Kastelli'den Fet Fadıl'a, Thodex vurgunundan Çiftlik Bank'a kadar birçok vurgunun ortak bir noktası vardı, reklamlarında ünlü isimlere yer vermeleri. Canan Barlas ile gündem programında gerçekleşen büyük vurgunlarda ünlü isimlerin kullanılması tartışıldı.
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Dün Banker Kastelli bugün Tosuncuk!
Dün Banker Kastelli bugün Tosuncuk!
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