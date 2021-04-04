Dumlupınar kazasının 68. yıl dönümü! Tanıklar yaşadıklarını A Haber'e anlattı

68 yıl önce, NATO tatbikatından dönen TCG Dumlupınar Denizaltısı, Çanakkale Boğazı'nda çarpışma sonucu batmış 81 denizci şehit olmuştu. O faciadan sadece 5 kişi kurtulabildi. Dumlupınar faciasının tanıkları o anlarda neler yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

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