04 Nisan 2022, Pazartesi
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Dumlupınar faciasının 69. yıl dönümü
Bundan tam 69 yıl önce Dumlupınar denizaltında hayatlarını kaybeden 81 şehidimiz şehadetlerinin yıl dönümünde unutulmadı. 69 yıl önce batan Dumlupınar denizaltısında yaşamlarını kaybeden 81 denizci şehit anılacak. Dumlupınar'ın hazin hikayesini Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mithat Atabay anlattı.