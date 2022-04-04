04 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Dumlupınar faciasının 69. yıl dönümü

Dumlupınar faciasının 69. yıl dönümü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.04.2022 10:46
Bundan tam 69 yıl önce Dumlupınar denizaltında hayatlarını kaybeden 81 şehidimiz şehadetlerinin yıl dönümünde unutulmadı. 69 yıl önce batan Dumlupınar denizaltısında yaşamlarını kaybeden 81 denizci şehit anılacak. Dumlupınar'ın hazin hikayesini Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mithat Atabay anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni nesil kriminal inceleme aracı
Yeni nesil kriminal inceleme aracı
Sokak ortasında sopalı dehşet kamerada
Sokak ortasında sopalı dehşet kamerada
Alparslan Türkeş’in vefat yıl dönümü
Alparslan Türkeş’in vefat yıl dönümü
Çarpık mezarlaşma kıbleyi şaşırttı
Çarpık mezarlaşma kıbleyi şaşırttı
Mehmetçik görev başında oruç açtı
Mehmetçik görev başında oruç açtı
Dumlupınar faciasının 69. yıl dönümü
Dumlupınar faciasının 69. yıl dönümü
O magandalar gözaltına alındı
O magandalar gözaltına alındı
LGS başvuruları başladı
LGS başvuruları başladı
İstanbul’da kadın cinayeti!
İstanbul’da kadın cinayeti!
İzmir’de erkek cesedi bulundu
İzmir'de erkek cesedi bulundu
Arkadaşı öldürdü, yakınları kriz geçirdi
Arkadaşı öldürdü, yakınları kriz geçirdi
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Daha Fazla Video Göster