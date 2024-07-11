Dükkanları gezip vergi levhası parası istediler! O şahıslar güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Ümraniye'de yabancı uyruklu kişilerin işlettikleri dükkanlara girerek vergi levhası sorup ve bu dükkan sahiplerinden 10'ar bin lira para istedi. Dükkan sahiplerine 2-3 gün süre verip sonra parayı gelip alacaklarını bildirdiler. Yabancı uyruklu kişiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla inceleme başlatan polis ekipleri, yaptıkları detaylı çalışmalarda dükkana girerek para isteyen 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların dükkanlara girip para istedikleri anlar ise dükkanların güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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