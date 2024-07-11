11 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Dükkanları gezip vergi levhası parası istediler! O şahıslar güvenlik kamerasına anbean yansıdı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.07.2024 18:30
Ümraniye'de yabancı uyruklu kişilerin işlettikleri dükkanlara girerek vergi levhası sorup ve bu dükkan sahiplerinden 10'ar bin lira para istedi. Dükkan sahiplerine 2-3 gün süre verip sonra parayı gelip alacaklarını bildirdiler. Yabancı uyruklu kişiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla inceleme başlatan polis ekipleri, yaptıkları detaylı çalışmalarda dükkana girerek para isteyen 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların dükkanlara girip para istedikleri anlar ise dükkanların güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kocaeli’nde sel suları evleri bastı!
Kocaeli'nde sel suları evleri bastı!
Dükkanları gezip vergi levhası parası istediler!
Dükkanları gezip vergi levhası parası istediler!
Sanayi sitesinde silahlı saldırı: 1 ölü
Sanayi sitesinde silahlı saldırı: 1 ölü
Bu gidişle çalıştıracak Türk işçi bulamayacağız
"Bu gidişle çalıştıracak Türk işçi bulamayacağız"
’Engelsiz çocuklara’ doğum günü sürprizi
'Engelsiz çocuklara' doğum günü sürprizi
Öğrenci servisi alevlere teslim oldu
Öğrenci servisi alevlere teslim oldu
Bulgaristan sınırında orman yangını!
Bulgaristan sınırında orman yangını!
Gabar’da yeni rekor!
Gabar'da yeni rekor!
Tarlada kilosu 400 lira
Tarlada kilosu 400 lira
Balıkçı teknesine Yunan saldırısı!
Balıkçı teknesine Yunan saldırısı!
Nerelerde sağanak bekleniyor?
Nerelerde sağanak bekleniyor?
İşte yaban mersininden yapılan ürünler
İşte yaban mersininden yapılan ürünler
Daha Fazla Video Göster