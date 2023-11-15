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Dükkanı açan kadın dehşeti yaşadı: Sokak köpekleri böyle saldırdı

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Giriş: 15.11.2023 14:41
Sakarya’nın Hendek ilçesinde dükkanı açmaya giden kadın, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı.
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