24 Mayıs 2023, Çarşamba
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Dükkan sahibi dehşet saçtı! Tartıştığı kiracısını boğazından vurdu
Dehşete düşüren olay sabah saatlerinde Iğdır'da meydana geldi. Fırın işleten 40 yaşındaki Metin İlman, kirayı artırmak isteyen iş yerinin sahibi 58 yaşındaki Cem Kutay K. tarafından çıkan tartışmada tabancayla boğazından vuruldu. Ağır yaralanan İlham, hastanede tedaviye alındı. İşte kan donduran olayın detayları...