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Videolar Yaşam Videoları Düğünün ortasında yeğenini öldürdü! Kan donduran anların görüntüsü ortaya çıktı

Düğünün ortasında yeğenini öldürdü! Kan donduran anların görüntüsü ortaya çıktı

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Giriş: 17.01.2024 16:37
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde küfür ettiği gerekçesiyle aralarında husumet bulunan dayı ve yeğen düğünde karşılaşınca cinayet işlenmişti. O anların görüntüsü ortaya çıktı.
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