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Düğünlerde para iadesi nasıl olacak? Uzman isim A Haber'de anlattı

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Giriş: 05.09.2020 11:11
Güncelleme:05.09.2020 11:25
İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği düğün genelgesi hayata geçti. Peki düğünler artık nasıl yapılacak? Salonlarla önceden anlaşan ve bu kısıtlamalarda düğün yapmak istemeyen çiftlerle salon işletmecileri arasında kapora iadesi tartışması başladı. Düğün salonları kaporaları iade etmek istemiyor. Peki tüketiciler ne yapmalı? Düğünlerde para iadesi nasıl olacak? A Haber'e konuk olan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu açıkladı.
Düğünlerde para iadesi nasıl olacak?
Düğünlerde para iadesi nasıl olacak?
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