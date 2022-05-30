Düğüne tavandan gelen davetsiz misafir kamerada! Konuklar hem şoke oldu hem de yürekleri hopladı👰

Gaziantep Şahinbey’de bir düğün salonunun üst katındaki atölyede çalışan işçi alçıpan tavana basınca düğün alanının ortasına düştü. O anları davetliler cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydederken düğünün davetsiz misafiri konukları hem şoke etti hem de korkuttu.

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