30 Mayıs 2022, Pazartesi
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Düğüne tavandan gelen davetsiz misafir kamerada! Konuklar hem şoke oldu hem de yürekleri hopladı👰
Gaziantep Şahinbey’de bir düğün salonunun üst katındaki atölyede çalışan işçi alçıpan tavana basınca düğün alanının ortasına düştü. O anları davetliler cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydederken düğünün davetsiz misafiri konukları hem şoke etti hem de korkuttu.