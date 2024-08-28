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Düğünde takılan takılar damadın mı gelinin mi? Yargıtay’dan emsal karar

Düğünde takılan takılar damadın mı gelinin mi? Yargıtay’dan emsal karar

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.08.2024 16:46
Güncelleme:28.08.2024 16:48
Yıllardır her düğünün başlıca tartışma konusu; düğünde takılan takılar kimin olacak? Yargıtay bu konuda emsal bir karara imza attı. Damada takılan takı damadın geline takılan ise gelinin. Ekibimiz ise sokağa çıktı ve sordu sizin düğünlerde durum nasıl?
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Takılar damadın mı gelinin mi? Emsal karar
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