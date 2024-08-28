Düğünde takılan takılar damadın mı gelinin mi? Yargıtay’dan emsal karar

Yıllardır her düğünün başlıca tartışma konusu; düğünde takılan takılar kimin olacak? Yargıtay bu konuda emsal bir karara imza attı. Damada takılan takı damadın geline takılan ise gelinin. Ekibimiz ise sokağa çıktı ve sordu sizin düğünlerde durum nasıl?

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