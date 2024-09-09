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Düğünde ortalık savaş alanına döndü; O anlar kamerada

Düğünde ortalık savaş alanına döndü; O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.09.2024 13:55
İstanbul Esenyurt’ta bir düğünde ortalık savaş alanına döndü. İki taraf arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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