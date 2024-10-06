06 Ekim 2024, Pazar
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Düğünde laf atma nedeniyle çıkan tartışmada ortalık savaş alanına döndü
İstanbul Esenyurt'ta düğünde laf atma nedeniyle çıkan tartışmada ortalık karıştı. İki grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönerek sokağa taşarken, o anlar kameraya yansıdı.