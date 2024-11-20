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Düğünde havaya ateş açtılar evlerinden cephanelik çıktı!

Düğünde havaya ateş açtılar evlerinden cephanelik çıktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.11.2024 23:09
Hatay Emniyet Müdürlüğü, 16 Kasım tarihinde İskenderun Kocatepe mahallesinde meydana gelen, düğünde havaya silahla ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak; D.Y.B. ve H.B. isimli 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Düğünde havaya ateş edilmesi olayının şüphelilerine yönelik yapılan operasyonda, E.B., A.B., O.B., Ö.B. ve A.S. yakalandı Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 4 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 20 adet fişek, 3 bıçak, 1 balta, 3 adet captagon hap, 2 gram Metanfetamin ve 5 gram Kenevir Tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
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