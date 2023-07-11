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Düğünde davetlileri şaşkına çeviren takı! Metrelerce uzunlukta...

İHA
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Giriş: 11.07.2023 12:06
Bursa'da gerçekleşen bir düğünde gelin ve damada arkadaşları tarafından takılan takı davetlileri hayrete düşürdü. Takı merasimi dakikalarca sürdü. İşte o anlar...
Davetlileri şaşkına çeviren takı! Metrelerce... DAVETLİLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN TAKI! METRELERCE...

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Davetlileri şaşkına çeviren takı
Davetlileri şaşkına çeviren takı
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