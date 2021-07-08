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Düğünde dans ederken fenalaşan İrem'den kahreden haber: Hastanede yaşamını yitirdi! Annesinin sözleri yürek dağladı

DHA
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Giriş: 08.07.2021 15:12
Antalya'da ailesiyle gittiği düğünde dans ederken fenalaşan 15 yaşındaki İrem Kaplan, hastanede yaşamını yitirdi. Kızının cenazesi morgdan alınırken Filiz Kaplan, "Ben sensiz ne yaparım, beni bırakıp, nerelere gittin" diye gözyaşı döktü. Kaplan'ın, daha önce kalp ameliyatı geçirdiği öğrenildi.
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