Düğünde ateş alan silah 20 yaşındaki genci hayattan kopardı

Mersin'de bir düğünde kazara ateş aldığı değerlendirilen silahtan çıkan mermi ile vurularak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Yakup Sarıca hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili şüphelinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

