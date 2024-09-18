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Düğün salonunun sınırları aştığını iddia edip hafif makineli tüfekle kurşun yağdırdı

Düğün salonunun sınırları aştığını iddia edip hafif makineli tüfekle kurşun yağdırdı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 10:58
Adana'da düğün salonunun sınırlarını aştığını ileri süren şahıs, hafif makineli tüfekle kurşun yağdırdı. Yakalanan şüpheli tutuklandı.
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