Düğün salonunda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Fırat Mahallesinde bulun bir düğün salonunda iki aile arasında arasında yaşanan sözlü tartışma, dışarıda silahlı kavga dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan Hasan Demir, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Demir’in cenazesi, otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna götürüldü. Cinayet şüphelisinin kayınbabasının kardeşini öldürdüğü belirlendi.

