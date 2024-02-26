Düğün salonunda korkutan yangın! Davetlilerin panik anları kamerada

Mersin'de bir düğün salonunda düğün merasimi sırasında yangın çıktı. Soba borusundan çıktığı ileri sürülen yangın büyük paniğe neden oldu. Salondaki panik anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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