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Düğün salonunda korkutan yangın! Davetlilerin panik anları kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2024 10:08
Mersin'de bir düğün salonunda düğün merasimi sırasında yangın çıktı. Soba borusundan çıktığı ileri sürülen yangın büyük paniğe neden oldu. Salondaki panik anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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