Düğün salonunda bıçaklı kavga: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Gültepe Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, taraflar birbirine bıçakla saldırdı. Kavgada T.K. (17), A.V. (18) ve Z.K. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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