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Düğün salonunda bıçaklı kavga: 3 yaralı

Düğün salonunda bıçaklı kavga: 3 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.04.2025 01:35
Edinilen bilgiye göre, Gültepe Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, taraflar birbirine bıçakla saldırdı. Kavgada T.K. (17), A.V. (18) ve Z.K. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Düğün salonunda bıçaklı kavga: 3 yaralı
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