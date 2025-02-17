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Düğün salonu önünde kavga! Silahlar ve bıçaklar çekildi, 3 kişi yaralandı

Düğün salonu önünde kavga! Silahlar ve bıçaklar çekildi, 3 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.02.2025 01:32
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir düğün salonunun önünde iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan olayda 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Düğün salonu önünde kavga! Silahlar ve bıçaklar çekildi, 3 kişi yaralandı
Düğün salonu önünde kavga!
Düğün salonu önünde kavga!
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