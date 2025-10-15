Düğün magandalarına yönelik operasyon: Jandarma çamaşır makinesinin bile içinde silah buldu

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından düğün magandalarına yönelik yapılan operasyonda ekipler baskın yaptıkları adreslerde ellerini nereye attıysa silahı ele geçirirken, çamaşır makinesinin içinden dahi ekipler tabanca buldu.

