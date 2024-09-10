10 Eylül 2024, Salı
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Düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren şahıslara 22 bin 770 TL para cezası
Avcılar’da düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü ve yolculara toplam 22 bin 770 TL trafik idari para cezası uygulandı. Sürücüler hakkın da adli işlem başlatıldı.