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Düğün konvoyunda ambulansa yol vermeyen sürücülere 49 bin 810 lira ceza

Düğün konvoyunda ambulansa yol vermeyen sürücülere 49 bin 810 lira ceza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 18.05.2025 10:12
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da ‘ambulans yol vermeyen düğün konvoyu’ ile ilgili yapılan paylaşımın ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen 3 araç sürücüsüne toplam 49 bin 810 lira para cezası uygulandığını ve 3 aracın trafikten men edildiğini duyurdu.
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Düğün konvoyunda ambulansa yol vermeyen sürücülere 49 bin 810 lira ceza
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