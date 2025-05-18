Düğün konvoyunda ambulansa yol vermeyen sürücülere 49 bin 810 lira ceza

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da ‘ambulans yol vermeyen düğün konvoyu’ ile ilgili yapılan paylaşımın ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen 3 araç sürücüsüne toplam 49 bin 810 lira para cezası uygulandığını ve 3 aracın trafikten men edildiğini duyurdu.

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