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Düğün kavgayla bitti: 2'si bıçakla 8 kişi yaralandı

Düğün kavgayla bitti: 2'si bıçakla 8 kişi yaralandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 10:53
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir düğünde resmi nikah yapılmadığı gerekçesiyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2'si bıçakla diğerleri darpla 8 kişi yaralandı. Olayda damadın da hafif yaralandığı öğrenildi.
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