Düğün için aldığı takım elbise ile otomobil sahibi oldu |Video

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen ‘Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nde büyük ödül olan 10 otomobil sahiplerini buldu. Talihlilerden Hüseyin Şafak çarşıdan satın aldığı takım elbise sayesinde otomobil kazandığını söyledi.

Bursa ekonomisinin çatı kuruluşu olan BTSO öncülüğünde 'Tarihin Mirası Alışverişin Alası' temasıyla Osmanlı Devleti'nin ilk büyük çarşısı olan Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde hayata geçirilen 'Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri'nde büyük ödüller sahiplerini buldu. Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği'nin (BTÇH) de destekleriyle 5 Ağustos-5 Ekim tarihleri arasında bu yıl 4.'sü düzenlenen organizasyonda büyük ödül olan 10 otomobil talihlilere teslim edildi.

TAKIM ELBİSE ALIŞVERİŞİ OTOMOBİL KAZANDIRDI



Talihlilerden Hüseyin Şafak çarşıdan satın aldığı takım elbise sayesinde otomobil kazandığını söyledi. Bursa'da çimento fabrikasında çalıştığını kaydeden Şafak, "Yakınımın düğünü için eşimin ısrarıyla çarşıda alışveriş yaptım. Kısmet bu işte. Otomobil teslim törenine de takım elbisemi giyerek geldim. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen organizasyonun Bursa'mıza değer kattığını düşünüyorum." dedi.





OTOMOBİL KAZANDIĞINI ALMANYA'DA ÖĞRENDİ

Talihlilerden Adem Doğru, Almanya'da yaşadığını ve 1991'den bu yana alışverişini Bursa'dan yaptığını söyledi. Doğru, "Oğlumun düğün alışverişini Kapalı Çarşıda yaptık. Esnaf dostumuzun tavsiyesiyle Alışveriş Günleri'ne katıldık ve kazandık. Açıkçası böyle bir şey beklemiyordum. Almanya'da iken otomobil kazandığımı öğrendim. Alışveriş için en doğru adres Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'dir. Çarşıdaki kalite ve esnafın güler yüzü hiçbir yerde yok." şeklinde konuştu.





DÜĞÜN HEDİYESİ OTOMOBİL OLDU

Talihlilerden Aslıhan Gezer ise Bursa'da yaşadığını ve düğün alışverişini çarşıda yaptığını söyledi. Gezer, "20 Eylül'de düğünümü yaptım. Bu otomobil benim için bir düğün hediyesi gibi oldu. Alışveriş Günleri'ne başvuru yaparken otomobilin bana çıkacağını hissetmiştim. Herkesi çarşıda alışveriş yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

TORUNUNUN ISRARI İLE KATILDI, OTOMOBİL SAHİBİ OLDU

Torununun okul alışverişi için Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni tercih eden talihlilerden Güler Çeşmeci, kazandığı otomobili torunlarına hediye edeceğini söyledi. Çeşmeci, "Okul alışverişini yaptıktan sonra işyeri sahibi beni çekiliş noktasına yönlendirdi. Biz ilk başta çıkacağına inanmadık. Torunumun ısrarıyla çekilişe katıldım. Torunumun şansına başvurdum diyebilirim. Allah nasip ederse, otomobili torunlarıma vereceğim. BTSO'ya teşekkür ediyorum." dedi