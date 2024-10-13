13 Ekim 2024, Pazar
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Düğün evi cenaze evine döndü: Tüfekle havaya ateş eden şahıs, kuzenini öldürdü
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir düğünde meydana gelen olayda M.İ., havaya tüfekle ateş açtı. M.İ.'nin tüfeğinden çıkan saçmalar, amcasının oğlu olan S.İ.'nin başına isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise ağır yaralanan S.İ.'yi ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. S.İ.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi M.İ. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Acı haberi alan yakınları hastanede sinir krizleri geçirirken, S.İ.'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.