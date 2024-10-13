13 Ekim 2024, Pazar
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Düğün evi cenaze evine döndü: Tüfekle havaya ateş eden şahıs, kuzenini öldürdü

Düğün evi cenaze evine döndü: Tüfekle havaya ateş eden şahıs, kuzenini öldürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.10.2024 00:58
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir düğünde meydana gelen olayda M.İ., havaya tüfekle ateş açtı. M.İ.'nin tüfeğinden çıkan saçmalar, amcasının oğlu olan S.İ.'nin başına isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise ağır yaralanan S.İ.'yi ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. S.İ.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi M.İ. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Acı haberi alan yakınları hastanede sinir krizleri geçirirken, S.İ.'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Boşanma aşamasındaki genç kadın 5’inci kattan atladı
Boşanma aşamasındaki genç kadın 5'inci kattan atladı
Çocukların kavgasına aileler karıştı!
Çocukların kavgasına aileler karıştı!
Başakşehir’de cadde ve sokakları su bastı!
Başakşehir'de cadde ve sokakları su bastı!
Düğün evi cenaze evine döndü!
Düğün evi cenaze evine döndü!
Karı-koca kavgasına aileler karıştı!
Karı-koca kavgasına aileler karıştı!
Kadın kılığında geldi: Pazarcıya kurşun yağdırdı
Kadın kılığında geldi: Pazarcıya kurşun yağdırdı
3 bin numaralı Big Magic Koray!
3 bin numaralı Big Magic Koray!
Çocukların kabusu ’el ve ayak hastalığı’!
Çocukların kabusu 'el ve ayak hastalığı'!
Paha biçilemeyen dolmuş sevdası!
Paha biçilemeyen dolmuş sevdası!
Yolun ortasına uzandı otomobilin altında kaldı!
Yolun ortasına uzandı otomobilin altında kaldı!
Genç kadın uçuruma düştü mü, yoksa eşi mi itti?
Genç kadın uçuruma düştü mü, yoksa eşi mi itti?
Narin 3 dakika içinde mi katledildi?
Narin 3 dakika içinde mi katledildi?
Daha Fazla Video Göster