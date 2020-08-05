Düğün eğlencesi değil cinayet! Magandalar 3 yaşındaki Sidar'ı hayattan kopardı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, düğünde açılan ateş sonucu 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçeye bağlı Koçovası Mahallesindeki düğünde rasgele ateş açılması sonucu 3 yaşındaki Sidar Fırat'ın ölümüyle alakalı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Afşin Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3 şüpheli serbest bırakıldı.

OLAY

İlçeye bağlı Kaşanlı Mahallesi'nde yaşayan Fırat ailesi, önceki gün çocukları Sidar Fırat (3) ile Koçovası Mahallesi'ndeki yakınlarının düğününe katılmış, burada açılan ateş sonucu Sidar ölmüş, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı.