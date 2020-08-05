05 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Düğün eğlencesi değil cinayet! Magandalar 3 yaşındaki Sidar'ı hayattan kopardı

Düğün eğlencesi değil cinayet! Magandalar 3 yaşındaki Sidar'ı hayattan kopardı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.08.2020 09:48
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, düğünde açılan ateş sonucu 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçeye bağlı Koçovası Mahallesindeki düğünde rasgele ateş açılması sonucu 3 yaşındaki Sidar Fırat'ın ölümüyle alakalı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Afşin Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3 şüpheli serbest bırakıldı.

OLAY

İlçeye bağlı Kaşanlı Mahallesi'nde yaşayan Fırat ailesi, önceki gün çocukları Sidar Fırat (3) ile Koçovası Mahallesi'ndeki yakınlarının düğününe katılmış, burada açılan ateş sonucu Sidar ölmüş, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Düğün eğlencesi değil cinayet
Düğün eğlencesi değil cinayet
Eczanede pompalı dehşeti kamerada
Eczanede pompalı dehşeti kamerada
Malatya artçı depremle sarsıldı
Malatya artçı depremle sarsıldı
Evde uygulanabilir Kovid-19 testi kullanıma hazır
Evde uygulanabilir Kovid-19 testi kullanıma hazır
Önce fare sandılar sonra sincap! Ama...
Önce fare sandılar sonra sincap! Ama...
Metrelerce takip ettiler! O anlar kamerada
Metrelerce takip ettiler! O anlar kamerada
Deprem anında ortaya çıktı!
Deprem anında ortaya çıktı!
Olası büyük İstanbul depremi için tarih verdi
Olası büyük İstanbul depremi için tarih verdi
Vapura hücum ettiler
Vapura hücum ettiler
Adada mahsur kaldı! SOS yazıp...
Adada mahsur kaldı! "SOS" yazıp...
Son dakika: Malatya'da yaşanan son deprem korkuttu! A Haber olay yerinde... | İşte ilk görüntüler
Son dakika: Malatya'da yaşanan son deprem korkuttu! A Haber olay yerinde... | İşte ilk görüntüler
Yıldırım böyle düştü
Yıldırım böyle düştü
Daha Fazla Video Göster