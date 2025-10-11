11 Ekim 2025, Cumartesi

Dronlu Muhtar, mahallesini her sabah havadan kontrol edip eksikleri belirliyor
Giriş: 11.10.2025 11:24
Düzce'nin Demetevler Mahallesi Muhtarı Bülent Bakkaloğlu, mahallesini her sabah drone ile gezerek eksikleri ve mahallenin durumunu gözetliyor. Özellikle sosyal tesisler ve ormanlık alanlarda oluşacak sorunları inceleyen Bakkaloğlu, teknolojik özelliklerden yararlanmaya çalıştığını söyledi. Ayrıca mahallenin çocukları da Bakkaloğlu'na ‘dronlu muhtar amca' diye hitap etmeye başladı.
