Dronlu Muhtar, mahallesini her sabah havadan kontrol edip eksikleri belirliyor

Düzce'nin Demetevler Mahallesi Muhtarı Bülent Bakkaloğlu, mahallesini her sabah drone ile gezerek eksikleri ve mahallenin durumunu gözetliyor. Özellikle sosyal tesisler ve ormanlık alanlarda oluşacak sorunları inceleyen Bakkaloğlu, teknolojik özelliklerden yararlanmaya çalıştığını söyledi. Ayrıca mahallenin çocukları da Bakkaloğlu'na ‘dronlu muhtar amca' diye hitap etmeye başladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN