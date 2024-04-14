14 Nisan 2024, Pazar
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Drone saniye saniye böyle görüntüledi! Çakal... Bozayı... Gri balıkçıl... İşte belgeselleri aratmayan anlar
Karabük'te belgeselleri aratmayan görüntüler drone ile kayda alındı. İbrahim Yücel, Merkeze bağlı Kahyalar köyünde ormanlık alanda yaban hayvanlarını kayda aldı. İşte o anlar...