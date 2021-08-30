Drone pilotluğu en gözde mesleklerden! Kazançları 5-15 bin TL

Yeni meslekler arasına İnsansız Hava Aracı pilotluğu da eklendi. Droneların endüstri ve tarım alanında kullanımı artıyor. Bir drone pilotu deneyimine göre 5 - 15 bin TL arası kazanıyor.

Drone pliotluğu gözde mesleklerden biri oldu. Drone uçurmaya ilgi artarken kazanç ise deneyime göre 5 - 15 bin TL arasında değişiyor. Türkiye'de drone uçurma hobi amaçlı başlarken kısa zamanda büyük bir pazara ulaştı. Endüstriyel alanda ve tarımda kullanımı artınca drone pilotluğu meslek olmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onayıyla eğitimleri başladı. Dronelar inşaat, haritalama, enerji, kamu ve güvenlik amaçlı kullanılıyor.

Hatta dronelarla tarımda ilaçlama ve gübreleme yapılıyor. Termal kameralı dronelar da orman yangınlarıyla mücadelede kullanılabiliyor. Bu nedenle profesyonel pilot olması önem taşıyor. Droneların ehliyet sınıfları bulunuyor. 4-15 kilogram arası İHA, 25-100 kg arası İHA 2 ehliyeti gerekiyor. 500 grama kadar olan dronelarda ehliyet gerekmezken, 500 gram - 2 kg ağırlıkta ve üzerinde kamera olan her cihaz ise Sivil Havacılık Genel Müdürülüğü'nde kayıt altına alınmak zorunda.

2016'da İHA pilotu sayısı 11 bin 839 iken, 2020'de bu sayı 215 bin 858 oldu. 2021 sonunda ise 500 binlerde olması bekleniyor.

"ALTIN BİLEZİK OLACAK"

Cihaz sayısı arttıkça daha fazla pilot ihtiyacı duyulacağını vurgulayan, Drone Market Genel Müdürü Serhan Yaldız, "25-100 kg'lik dronelar tarımda kullanılıyor. Özellikle İHA 2 ehliyeti altın bilezik olacak." dedi.