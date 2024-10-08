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Drift yaparak polisten kaçan otomobile 85 bin 979 lira ceza yazıldı

Drift yaparak polisten kaçan otomobile 85 bin 979 lira ceza yazıldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 14:11
Kırıkkale'de drift yapıp ters yönde kaçan otomobil, kapanla durduruldu. Polis ekipleri tarafından sürücüye 85 bin 979 lira ceza kesilirken otomobil ise trafikten men edildi.
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