08 Ekim 2024, Salı
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Drift yaparak polisten kaçan otomobile 85 bin 979 lira ceza yazıldı
Kırıkkale'de drift yapıp ters yönde kaçan otomobil, kapanla durduruldu. Polis ekipleri tarafından sürücüye 85 bin 979 lira ceza kesilirken otomobil ise trafikten men edildi.