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Drift yapan sürücüye 51 bin 649 TL ceza

Drift yapan sürücüye 51 bin 649 TL ceza

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 10:27
Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ekipleri drift yaparak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 51 bin 649 TL cezai işlem uyguladı. Sürücünün son 5 yıl içerisinde aynı şekilde kural ihlali yapması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edilirken, araç sahibine de sürücü belgesi geçici olarak alındığı halde araç kullandırmaktan 12 bin 977 TL ceza kesildi.
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