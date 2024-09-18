18 Eylül 2024, Çarşamba
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Drift yapan sürücüye 51 bin 649 TL ceza
Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ekipleri drift yaparak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 51 bin 649 TL cezai işlem uyguladı. Sürücünün son 5 yıl içerisinde aynı şekilde kural ihlali yapması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edilirken, araç sahibine de sürücü belgesi geçici olarak alındığı halde araç kullandırmaktan 12 bin 977 TL ceza kesildi.